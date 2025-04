Risiko für US-Rezession liegt bei 45 Prozent

Panik an Aktienmärkten

Ab Mittwoch wollen die USA unter anderem auf Importe aus Europa einen pauschalen Zoll von 20 Prozent erheben. An den internationalen Aktienmärkten ging der Ausverkauf am Montag ungebremst weiter. Realwirtschaftlich könne das dann problematisch werden, wenn der Crash Investitionen reduziere oder sich die Finanzierungsbedingungen verschlechterten, sagte DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Anm.)-Präsident Marcel Fratzscher.