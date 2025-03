Männer verursachen weit mehr tödliche Unfälle

Bei den Unfallopfern sei der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei den 15- bis 24-Jährigen am größten, berichtete der VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria: In den vergangenen vier Jahren kamen demnach viereinhalb Mal so viele junge Männer wie junge Frauen im Straßenverkehr ums Leben.