EU: Dumm im Eck

Donald Trump hat das Potenzial, als einer der erfolgreichsten US-Präsidenten in die Geschichte einzugehen. Das gilt jedoch nur aus der Sicht der USA. Trump hat mit der Verhängung von US-Zöllen gegen Freund und Feind den heftigsten Handelskrieg begonnen, den die Welt je erlebt hat. Auf den Finanzmärkten machte sich trotz Vorankündigung Panik breit. Der Crash an den Börsen hat weltweit innerhalb von zwei Tagen über 10 Billionen Dollar an Aktienwert vernichtet. Trotzdem kann Trumps Plan für die USA aufgehen.