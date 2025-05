Ein eigenes Shuttle für die Koralmbahn installiert

Ein Pilotversuch im Vorjahr zeigte:

„In nur vier Monaten sind 5000 Personen in den Shuttle eingestiegen“, so Postbus-Vorstand Alfred Loidl. Laut Bgm. Thomas Krainz (St. Kanzian) sei das auch für den Raum Klopeiner See ein Meilenstein: „Seit 1860 reisen unsere Urlauber mit der Bahn an. Jetzt ist die Anbindung vom Bahnhof bis ins kleinste Dorf gegeben.“