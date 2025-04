Neue Weltordnung | Unser Anspruch

Neue Weltordnung. Atemberaubend, was die Welt, was Österreich in dieser Woche erleben musste und nach dem, was da ausgelöst wurde, erst in Zukunft noch erleiden wird. Atemberaubend, in welchem Tempo Donald Trump die Welt durchschüttelt, sie auf den Kopf stellt. Er bringt – teils in einem Paarlauf mit Wladimir Putin – nicht nur die Weltwirtschaft, sondern gleich auch die Welt-Sicherheitsarchitektur ins Wanken. Ja, der US-Präsident will, wie wir heute aufgrund der aktuellen Entwicklungen in einer Extra-Wirtschaftsseite in der Sonntags-„Krone“ berichten, nicht mehr und nicht weniger, als eine neue Weltordnung schaffen. Und in dieser Weltordnung geht es um vieles, nur um eines ganz gewiss nicht: um Menschen – außer um Trump selbst und vielleicht noch seine Familie. Um Europa und die Europäer, gar um Österreich und die Österreicher, geht es zuallerletzt.