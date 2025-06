Ein Theaterbeben erschüttert die Josefstadt

Föttinger weiter: „Wir sind ein Schauspielertheater, und ich verstehe nicht, welchen Sinn es hat, die Doyenne des Hauses nicht zu verlängern. Aber das muss man akzeptieren, nur die Josefstadt, wie wir sie kennen, gibt es dann in der Form nicht mehr. Am deutschen Stadttheater ist es üblich, ganze Ensembles zu wechseln, in Wien hatten wir unter Kušej an der Burg und unter Voges am Volkstheater solche Entwicklungen. Ich glaube nicht, dass das gut für das Theater ist.“