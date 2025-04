Gleich drei neue Lokale eröffnen in Klagenfurt

Derzeit wird gerade umgebaut. Marcel Schwarz wird Geschäftsführer, er hat auch schon Primavera-Restaurants in Villach, Klagenfurt, am Klopeiner See und am Nassfeld. Hofbauer: „Und wenn die Leute schön essen können, bleiben sie auch länger im Einkaufszentrum, das bisher über vier Gastronomie-Bereiche verfügt.“ Jährlich pilgern fünf Millionen Menschen in die City Arkaden zum Shoppen und Flanieren.