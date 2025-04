Femizide an zwei Studentinnen schocken Italien

Tatort Wohnung der Eltern

Angeblich tötete er die junge Frau mit einem Messer in der Wohnung seiner Eltern, mit denen er in Rom zusammenlebte. Ob sie eingeweiht waren, blieb vorerst unklar. Wie aus den Ermittlungen hervorgeht, soll der Täter mehrmals auf sein Opfer eingestochen haben, bevor er die Leiche in eine große Reisetasche steckte und sie in den Abgrund warf. Noch unklar ist, ob er dabei allein gehandelt hat. Der Bursche soll nach dem Mord das Mobiltelefon der Frau weiter benutzt haben, Nachrichten beantwortet und unter ihrer Identität Beiträge in soziale Netzwerke gestellt haben.