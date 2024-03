Femizide: Gewaltschutz soll verstärkt werden

Aufseiten der Polizei sollen eigene Regionalkoordinatoren in den Bezirken sowie eine eigene Analysestelle im Bundeskriminalamt geschaffen werden. Zudem sollen nebenamtliche Koordinatoren für Gewaltschutz in den Ländern in Zukunft hauptamtlich arbeiten. Im Rotlichtmilieu sind Schwerpunktkontrollen geplant. Unterstützung für die Regierung kam von der SPÖ. Sie begrüßte alle Schritte und kündigte an, bei entsprechenden Gesetzen mitzustimmen.