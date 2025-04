Trumps Hirn | Die Nummer 1

Die Nummer 1. Krise – das Hauptwort unserer Zeit. Und die Krise verschont auch nicht die Medienbranche, die sich weltweit im Umbruch befindet. In Österreich stemmt man sich jedoch gegen diese Krise – die „Krone“ besonders erfolgreich und kraftvoll. Das bestätigten die kürzlich veröffentlichten Zahlen aus der Österreichischen Auflagenkontrolle, das untermauern die gestern präsentierten Werte aus der groß angelegten Media-Analyse eindrucksvoll. Denn laut diesen frisch ausgewerteten Zahlen für das abgelaufene Jahr erreicht die „Kronen Zeitung“ nun 1,7 Millionen Leser täglich (im Umfragezeitraum 2023/24 waren es 1,67 Millionen). An Sonntagen griffen im Gesamtjahr 2024 sogar 2,14 Millionen Österreicher zur „Kronen Zeitung“, ein Wert, von dem nicht nur andere österreichische Zeitungen nicht einmal träumen dürfen, sondern mit der Reichweite von 27,6 Prozent auch international ein Sensationswert. Auch in der neuerdings von der Media-Analyse zusätzlich erhobenen Crossmedia-Reichweite, in der die Markenreichweite für Print und Online ausgewiesen wird, hat sich die „Krone“ als uneinholbare Nummer 1 in Österreich etabliert. In Print und Online unschlagbar, dazu die meistgelesenen Newsletter des Landes und, und, und: Mit dem besten Angebot auf allen Kanälen machen uns die Österreicher zur Nummer 1. Das liegt wohl daran, dass für uns die Leser, User, Seher die Nummer 1 sind!