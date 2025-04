Leclerc ist tatsächlich zu nahe am Wasser gebaut

Vom sonnigen Gemüt ist bei Charles Leclerc derzeit nicht viel zu sehen, vor dem Formel-1-GP im Land der aufgehenden Sonne trägt er ein bemühtes Lächeln vor sich her. Nicht nur, weil in Suzuka vor elf Jahren sein Patenonkel Jules Bianchi verunglückte. Der 27-Jährige ist ein feinfühliger Kerl, und derzeit mit seinem Ferrari zu nahe am Wasser gebaut.