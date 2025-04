Amazon will jährlich 15 Filme ins Kino bringen

Amazon stößt weiter ins Filmgeschäft vor: Bis 2027 will das Unternehmen mindestens 15 Produktionen pro Jahr ins Kino bringen, für 2026 sind 14 geplant. Dies gab der Online-Händler und Betreiber des Streamingdienstes Prime Video am Mittwoch bei der jährlichen CinemaCon in Las Vegas bekannt.