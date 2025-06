Das sind Hingucker auf jeder Gartenparty

Mittelmeerfeeling mit Dekoration aus Kräutern

Für noch mehr „Mittelmeerfeeling“ können Sie auch kleine Kräutertöpfe dazu kombinieren. Ich habe in meiner Tischdeko etwa Zitronen im Serviettenmotiv aufgegriffen und als Serviettenring einen Rosmarinzweig zu einem Kranz geformt. Vielleicht haben Sie ja in Ihrem Garten einen Olivenbaum im Topf – gesellen Sie diesen dazu. Einzelne Zweige davon machen sich ergänzend auf Ihrer Tafel noch gut. Wenn Sie keine Äste „opfern“ wollen, können Sie einfach schmalblättrige Weiden (stehen meist am Straßenrand) verwenden. Ihre Blätter ähneln jenen von Olivenzweigen.