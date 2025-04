Unerhört! Gierige Kupferdiebe plündern die Gärten

Auch in benachbarten Regionen ähnliche Fälle

Kupferdiebstähle kamen nie ganz „aus der Mode“, zuletzt war das Problem aber offenbar akut: Im benachbarten Salzburg klärte die Polizei nun einen Diebstahl mit 12.000 Euro Beute, der sich in Bruck an der Glocknerstraße ereignet hatte. Gefasst wurde ein Rumäne (43). Im Raum Bozen schlugen die Diebe zuletzt besonders oft zu. Ein Bauunternehmer beklagte, dass er in kurzer Zeit gleich dreimal Opfer wurde.