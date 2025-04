Ancelotti schützt Alaba: „Sehr gutes Spiel!“

„Pech!“

Der Italiener machte Alaba keine Vorwürfe. „Es war etwas Pech dabei. David ist zweimal unglücklich an den Ball gekommen. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, betonte Ancelotti, der den Wiener erstmals seit 9. März in die Startformation beordert hatte. Die spanische Zeitung „AS“ mutmaßte über Alaba: „Diese Nacht wird er so schnell nicht vergessen“, und „Marca“ schrieb: „Alaba, was für ein Pech!“