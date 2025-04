„Albtraum“ für David Alaba: „Was für ein Pech!“

Einmal mehr präsentierte sich die Defensive von Real Madrid am Dienstagabend im Cup-Semifinalrückspiel daheim gegen Real Sociedad nicht sattelfest. Und dann kam auch noch Pech dazu: In der 72. Minute bugsierte Alaba einen scharfen Stanglpass von Pablo Marin unglücklich mit der rechten Ferse zwischen die Beine von Real-Goalie Andrij Lunin ins eigene Tor. Acht Minuten später fälschte der Wiener auch noch einen zentral angetragenen Schuss von Mikel Oyarzabal via Innenstange ins eigene Tor ab.