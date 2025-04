Real Madrid gegen Real Sociedad, LIVE ab 21.30 Uhr

Die „Königlichen“ verteidigen am Dienstag möglicherweise mit ÖFB-Star David Alaba im Estadio Bernabeu einen 1:0-Vorsprung gegen Real Sociedad. Alaba spielte beim 2:1 gegen Rayo Vallecano in der Liga am 9. März durch, wurde in den jüngsten drei Pflichtspielen aber nicht aufgeboten.