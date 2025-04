Alaba: „… dann hat er keine Ahnung von Fußball!“

Alaba über Gartner: „Wenig konstruktiv“

Alaba konterte in Richtung Gartner: „Es ist nicht das erste Mal, dass jemand aus dem Präsidium sich in der Öffentlichkeit in einer Art und Weise äußert, die wir als Spieler nicht akzeptieren können. Im Herbst wurde behauptet, wir Spieler hätten mit Streik gedroht, was nachweislich nicht gestimmt hat. Und jetzt wird unser Trainer kritisiert und die Spielweise der Nationalmannschaft analysiert, ohne Not und wenig konstruktiv.“