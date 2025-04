Schilling und Bernhuber liefern sich Duell im Netz

„Lex Gewessler“ soll verhindert werden

Mit politischen Winkelzügen wie diesem soll in Zukunft aber Schluss sein. Denn seit dem 1. April ist eine Novelle in Kraft getreten, die solche Alleingänge verhindern soll. So steht es zumindest im Regierungsprogramm der Zuckerl-Koalition. „Wichtige Entscheidungen der Koalitionspartner werden gemeinsam getroffen und in der Öffentlichkeit vertreten“, heißt es in der geplanten Vereinbarung.