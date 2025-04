Wie kam Römerschatz auf Schnellstraßen-Baustelle?

Muss die Mühlviertler Schnellstraße S10 in „Römerstraße“ umbenannt werden? Zumindest hat es vor fast 2000 Jahren einen Römer in die Gegend von Rainbach im Mühlkreis in Oberösterreicher verschlagen und er hat einige Sachen verloren. Und diesen Schatz hat Siegfried Bauer (56) aus Bad Zell nun am Baufeld der S10 gefunden.