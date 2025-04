Bildung: Wiener bevorzugen berufsbildende Schulen

In Wien wurde der Höchststand an berufsbildenden höheren Schulen im Jahr 2011/12 verzeichnet. Seitdem gab es in einigen Schultypen, wie technisch, kaufmännisch oder gewerblich einen leichten Rückgang von rund fünf Prozent. Gute Nachrichten gibt es aber in Bezug auf den Pädagogenmangel. Im Zehn-Jahresvergleich ist nämlich die Anzahl der Schüler in den Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik um mehr als 5 Prozent gestiegen.