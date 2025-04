17-Jähriger muss nach 19 Pkw-Einbrüchen in Haft

Der Angeklagte müsste es eigentlich besser wissen: Mit gerade 17 Jahren hat der Salzburger schon fünf Vorstrafen gesammelt, drei davon einschlägiger Natur. Und am Dienstag musste er sich erneut im Landesgericht Salzburg erklären: 19 Pkw-Einbrüche lastete ihm die Staatsanwaltschaft an, die der Jung-Kriminelle in wenigen Nächten im Jänner und Februar verübt haben soll. Tatorte finden sich vor allem im Flachgau. Meist nahm der Täter Wertsachen aus unversperrten Autos – in manchen Fällen wurde auch die Seitenscheibe eingeschlagen. Der 17-Jährige gestand beim Prozess die Vorwürfe allesamt ein.