Gefängnisstrafen für die Spritztouren-Bande

Dreister geht es kaum: Aus Spaß fuhren Jugendliche - darunter auch Unmündige - quer durch das Land auf der Suche nach offen gelassenen Autos. In zumindest acht Fällen drehten die Burschen nächtliche Runden mit den fremden Pkws. Die Fahrzeuge ließen sie - oftmals beschädigt - irgendwo stehen. In rund 30 anderen Fällen plünderten die Jugendlichen die unversperrten Autos, nahmen Wertsachen und Geld an sich. Drei angeklagte Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren mussten sich deswegen seit Donnerstag im Landesgericht verantworten - sie sind bereits wegen solcher Spritztouren vorbestraft. Zwei weitere mussten sich dem Vorwurf des dreifachen Raubes stellen: Einem Schüler haben sie gleich zweimal mit Gewaltandrohung Geld und Airpods abgenommen. Ein anderes Opfer schlugen sie brutal nieder.