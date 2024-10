Autoindustrie-Krise: Was das für BMW Steyr heißt

BMW machte in den letzten Wochen gleich zweimal weitreichende Probleme publik: Mehr als 1,5 Millionen Autos muss der deutsche Premiumfahrzeughersteller wegen eines möglichen Problems an der Bremsanlage zurückrufen, in China werden ab März wegen eines Problems mit der Kühlmittelpumpe 688.000 Fahrzeuge in die Werkstätten beordert.