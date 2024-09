Warum China die europäische Autoindustrie bedroht

Wochenend-Veranstaltungen abgesagt

Bei der Eröffnung der Elektro Tage am Wiener Heldenplatz (wegen Schlechtwetters wurden die Wochenend-Veranstaltungen allerdings bereits abgesagt, ein Stattfinden am Freitag ist fraglich) waren neben Veranstalter Andreas Martin von Porsche Media auch Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzstadtrat Peter Hanke dabei, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mit dabei waren auch Hans-Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Holding Salzburg und Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG.