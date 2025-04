Virginia Giuffre: „Habe nur noch 4 Tage zu leben“

Sie sei zudem mit 17 Jahren dreimal zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden und sei zwei Tage allein mit ihm in New Mexico gewesen, klagte Giuffre an. Auch gegen den Bruder von König Charles ging sie später vor Gericht, dieser bestritt die Vorwürfe jedoch stets. 2022 kam es schließlich zu einer außergerichtlichen Einigung – wie es hieß, in Millionenhöhe.