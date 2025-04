Die Austria träumt bereits vom „achten Weltwunder“

Nach dem Sprung auf Platz eins in der Bundesliga wollen die Violetten am Mittwoch in das Cupfinale einziehen – zuhause geht es gegen Hartberg zur Sache. Dominik Fitz geigt in dieser Saison als „Verteilerkreis-Messi“ auf und könnte den Klub aus Favoriten zum ersten Double seit 2006 führen.