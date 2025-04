Damen wollen den Kurs mit neuem Namen beibehalten

Keine Abstiegssorgen

Was sich auch ändern wird, ist die Heimspielstätte der Damen. Statt in Bergheim läuft das Team von Trainer Dusan Pavlovic künftig in der Akademie in Liefering auf. „Das Ambiente dort ist wunderschön – es soll auch ein Zeichen für die Frauen sein“, betont Sportchef Winkler. Einen konkreten Plan in Richtung des ersten Meistertitels in der Bundesliga habe man aber noch nicht. „Wir setzen auf Entwicklung, wollen uns in der Liga etablieren. Vom Thema Meister sind wir noch ein paar Schritte entfernt.“