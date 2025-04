Ein brutaler Mord und andere schockierende Fälle

Miese Geschäfte mit Sprit, Öl

Das kriminelle Quintett zweigte so jede Woche 3000 Liter an Mineralölprodukten ab und verkaufte die illegale Ware günstig an Hehler in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland. „Wir wollen die Causa in all ihren Details zu den Akten legen können“, lautete die Erklärung einer Mineralölfirma für das Ansuchen um Mithilfe.