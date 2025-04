Polizeiauto in Waschbox plötzlich ohne Kennzeichen

Die Polizei wurde am Wochenende im Tiroler Oberland selbst Opfer eines dreisten Diebstahls: Während die Beamten bei einer Tankstelle Erhebungen durchführten, machte sich ein zunächst unbekannter Täter am Streifenwagen zu schaffen und stahl eine Nummerntafel. Aufgefallen ist der Coup später in der Waschbox. Der Verdächtige wurde gefasst.