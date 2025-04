Wahnsinnsfahrt löst nun Streit um mehr Poller aus

FPÖ ortet Gefahr bei Großveranstaltungen

Die Wahnsinnsfahrt fand Tage später auch in der kurstädtischen Politik ihren Niederschlag. Die FPÖ forderte in einem Dringlichkeitsantrag die Errichtung zusätzlicher Poller in der unteren Wassergasse. „Diese Zufahrtsroute in die Fußgängerzone ist derzeit im Fall einer Amokfahrt völlig ungeschützt“, betont FPÖ-Stadtrat Gottfried Forsthuber mit Blick auf bevorstehende Veranstaltungen wie „Baden in Weiß“, wenn sich feiernde Menschenmengen in der Innenstadt aufhalten. Allerdings: „Die ÖVP und ihre Koalitionspartner sahen keine Dringlichkeit und ließen daher eine Sicherheitsdiskussion gar nicht erst zu“, wettert Forsthuber.