Stoppt LH Stelzer jetzt den Windkraft-Rebell?

Was wusste der Landeshauptmann?

Eypeltauer hat daher heute eine schriftliche Landtagsanfrage an Stelzer eingebracht und möchte von ihm Antworten in unter anderem folgenden Themenbereichen: Hat Donat im Auftrag oder mit Wissen der Landesregierung außenpolitisch gehandelt? Wurde der Landeshauptmann vorab über Auslandskontakte informiert? Gab es nach der Anzeige vom September 2024 disziplinarrechtliche Schritte?