Trump droht dem Iran mit Bomben und Strafzöllen

Trump hatte bereits Anfang März in einem Brief an den Obersten Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Khamenei, mit militärischen Konsequenzen gedroht, sollte es kein neues Atomabkommen geben. „Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Iran umzugehen: militärisch oder man schließt einen Deal ab.“ Nun sagte der US-Präsident, dass Bomben und Strafzölle folgen könnten, wenn es keine Einigung über ein Atomprogramm gebe. Schließlich habe er schon vor vier Jahren Sekundärzölle verhängt.