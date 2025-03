Hemmungslos

Nie zuvor war Gold so wertvoll – im doppelten Sinn. Der Preis von 3085 US-Dollar pro Feinunze, den wir am Freitag erlebten, markiert einen historischen Höchststand. Das Überschreiten der magischen 3000er-Marke habe ich bereits im April 2013 prognostiziert; verbunden mit der Empfehlung, privat mit Gold vorzusorgen. Damals kostete eine Unze schlanke 1380 Dollar. Zehn Jahre zuvor, als der Goldpreis bei 350 Dollar stand, hatte ich in einem Interview mit Bloomberg-TV schon zu Gold geraten. Wer damals um 1000 Euro Gold gekauft hat, könnte es heute um 8715 Euro versilbern.