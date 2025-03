Lawine ging auf Piste ab: Große Suchaktion folgte

Ein Lawinenabgang am Steinbergkogel in Kitzbühel in Tirol hat Sonntagmittag eine groß angelegte Suchaktion zahlreicher Einsatzkräfte ausgelöst. Die Schneemassen lösten sich im freien Gelände, rutschten aber bis auf eine weiter unten liegende Piste. Zunächst war nicht klar, ob Wintersportler verschüttet worden waren.