In den Skigebieten geht es jetzt ins Saisonfinale

Das Wetter stellt sich in den kommenden Tagen auf Frühling ein. Zuvor kann es aber noch teilweise winterlich werden. „Ein Tiefdruckgebiet namens Yaro steuert am Montag feuchtkühle Luft nach Mitteleuropa und in den Alpen stellt sich eine Nordstaulage ein“, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt zwar vom Außerfern bis in die nördliche Obersteiermark. Am Nachmittag muss man allerdings in Unterkärnten sowie im Bereich der Karawanken mit Schneefällen rechnen. Föhniger Nordwind wird im südlichen Osttirol und Oberkärnten für Auflockerungen sorgen. In den Bergen kann dieser sogar stürmisch werden.