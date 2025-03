Vance auf Trumps Wunschinsel: „Arschkalt hier“

Dänemark „hat zu wenig für die Menschen geleistet“

„Unsere Botschaft an Dänemark ist sehr einfach“, sagte Vance auf dem Stützpunkt. „Sie haben keine gute Arbeit für die Menschen in Grönland geleistet. Sie haben zu wenig in die Menschen in Grönland investiert und Sie haben zu wenig in die Sicherheitsarchitektur dieser unglaublichen, wunderschönen Landmasse investiert.“ Zugleich sagte Vance hinsichtlich der US-Pläne in Grönland: „Wir glauben nicht, dass militärische Gewalt jemals notwendig sein wird.“ Stattdessen werde Trump in der Lage sein, ein Abkommen mit Grönland auszuhandeln.