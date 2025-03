So groß dürfte das Budgetdefizit wirklich sein

Mit der Aussage, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute „die Defizite der Länder und Gemeinden merklich unterschätzen“ würden, ließ SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer bereits vergangene Woche aufhorchen. Was er damit konkret gemeint hat, wird mit Montag feststehen. Denn nach vielen Schätzungen und Berechnungen mehrerer Institute in den vergangenen Wochen und Monaten wird am Montag in Sachen Budgetdefizit endlich Kostenwahrheit geschaffen.