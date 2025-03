Österreich nicht allein: Die EU-Budgetsünder

2024 hatte Österreich voraussichtlich ein Defizit von 3,7 Prozent des BIP (endgültige Zahlen von der Statistik Austria kommen am Montag). Die Österreichische Nationalbank (OeNB) rechnet für 2025 mit einem ähnlichen Ergebnis, erst für 2027 sieht sie eine Annäherung an die Grenze von drei Prozent. In ihre Defizit-Schätzung hat die OeNB alle von der Regierung geplanten Sparmaßnahmen einkalkuliert. Die nach wie vor schwächelnde Konjunktur sorge für ein geringeres Wachstum bei den Steuereinnahmen und erhöhe die Ausgaben im Arbeitsmarktbudget. Zudem habe sich bis 2024 die Abgabenquote trotz vieler Steuersenkungen erhöht. In den kommenden Jahren dürfte sich dieser Trend aber umkehren.