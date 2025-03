IHS-Chef: Auch Private müssen etwas beitragen

„Ich glaube, wir schaffen es“

Ein EU-Defizitverfahren findet Bonin nicht per se schlecht. Die Politik müsse so oder so klar zeigen, wohin es gehen soll. Entscheidend seien nachhaltige Maßnahmen. Solche forderte der IHS-Chef auch im Klimabereich und ortete eine „Leerstelle“ im Regierungsprogramm. Das zeige, dass man sich nicht festlegen wolle. Gefragt sei aber beispielsweise die Streichung klimaschädlicher Subventionen.