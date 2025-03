Gewaltopfer (17): „Ich musste weg von daheim“

In Linz bietet die Jugendnotschlafstelle UFO Unterschlupf für Teenager, die Gewalt, Hunger und Obdachlosigkeit erleben. Die Teuerung der vergangenen Jahre spürt man auch hier massiv, die Zahl der Bedürftigen steigt. Eine 17-Jährige entkam so den Qualen und der Gewalt in der elterlichen Wohnung.