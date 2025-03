Hinrichtungen an ehemaliger Schule geplant

Laut Polizei wollte der Verdächtige „so viele Menschen töten, wie es nur geht“. In einer Droh-Mail, die ausgerechnet an die Terrorabwehr-Sondereinheit geschickt worden war, berichtete der 19-Jährige offen über seine Pläne: So wollte er seine Opfer – Schüler und auch Lehrer – gefesselt in einem Klassenzimmer aufreihen und zunächst mit Schüssen erschrecken. Danach wollte er einigen von ihnen mit Baseballschlägern „die Köpfe einschlagen“, mit Messern die Kehle durchschneiden und mit Schusswaffen erschießen. Zudem kündigte er an, zwei Politiker zu entführen und hinzurichten.