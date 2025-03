61-Jähriger verletzte sich schwer mit Kreissäge

Mit der hauseigenen Handkreissäge war am Samstag gegen 10.35 Uhr ein Einheimischer (61) in der Tiroler Gemeinde Kelchsau mit Schnittarbeiten beschäftigt. Der Mann geriet im Zuge der Arbeiten mit der linken Hand in das laufende Sägeblatt und zog sich an drei Fingern schwere Verletzungen zu.