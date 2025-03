Stadt zahlt, damit Baufirma nicht pleite geht

Die Stadt wollte sich bei der Sanierung eigentlich nicht beteiligen, schließlich müsse die Firma für die fehlerhafte Konstruktion aufkommen. Nun ist wieder alles anders: Das Magistrat befürchte laut einem Amtsbericht, dass die Baufirma pleitegehen könnte und ein Neuauftrag an eine andere Firma die Kosten noch weiter in die Höhe treiben könnte. Darum müsse die Stadt einspringen. Kolportiert werden 500.000 Euro Kostenbeteiligung in einem ersten Schritt und eine „Erfolgsprämie“ in Höhe von 250.000 Euro.