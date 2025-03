Gerti Herz (90) hat ein großes Herz für Kinder

Ein Spitalsaufenthalt im Wiener AKH Mitte der 80er-Jahre hat das Leben von Gerti Herz grundlegend verändert. Die Wienerin aus dem Alsergrund wartete auf ihre Operation, als Karin, eine 12-Jährige aus Oberösterreich in ihr Zimmer verlegt wurde. Die Betreiberin eines Friseursalons nahm sich des verunsicherten, schwer kranken Mädchens an. Sie versuchte, Karin zu beruhigen und ihr Trost in der belastenden Zeit im Krankenhaus zu spenden.