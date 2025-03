Finanzpolizisten löschten Brand auf Nordbrücke

Die beiden Beamten zögerten nicht lange, hielten an und brachten die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt in Sicherheit. Sofort sicherten sie die Gefahrenstelle ab. Während einer der Polizisten umgehend die Rettungskette in Gang setzte und die Feuerwehr alarmierte, griff sein Kollege zum Handfeuerlöscher, um den Brand zu bekämpfen. Doch das Feuer breitete sich rasch aus und das Fahrzeug stand binnen kürzester Zeit in Vollbrand.