Deutsches Kriegsgeschrei

So viel von Krieg gesprochen wie heute wurde in Europa und vor allem im benachbarten Deutschland eigentlich nur in den Jahren vor 1914 und vor 1939. Da beschwört der deutsche SPD-Verteidigungsminister Pistorius eine neue „Kriegstüchtigkeit“ und der Bundestag beschließt ein 800 Milliarden-Budget für die Aufrüstung. Der CSU-Europaabgeordnete Weber fordert die Umstellung auf „Kriegswirtschaft“. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer erklärt, dass mit einem Angriff Putins auf einen NATO-Staat spätestens bis 2029 zu rechnen sei. Und die Berliner Regierung fordert im Einvernehmen mit Brüssel die Bürger auf, für den Kriegsfall doch zumindest für drei Tage Vorräte anzuschaffen.