Brezina über Dating, Fantasie und den Kinderwunsch

Wenn du in Wien schreibst, machst du das ja in einem aufpolierten Bauwagen im Garten, Espresso-Maschine und Fußbodenheizung inklusive. Aber wann schreibst du eigentlich?

Disziplin ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber ich glaube, das ist in jedem Beruf und in jeder Tätigkeit so, wo du vorankommen möchtest. Bei mir ist es so: Wenn ich jetzt einen Roman schreibe, sitze ich jeden Tag von circa 8:30 bis 17:30 Uhr. Dazwischen mache ich Mittagspause, dazwischen gehe ich viel herum, bringt mir der Hund ständig sein Spielzeug und das ist irrsinnig gut, weil ich dann aufstehe, Bewegung mache etc. … Gehen ist überhaupt wichtig für mich, dass die Gedanken fließen und rotieren. Aber natürlich geht es dann darum, dass ich Ziele habe. Ich möchte 2000 Worte am Tag schreiben oder 3000. Und dieses Ziel möchte ich erreichen. Und nur so ist es dann eben auch möglich, das zu schaffen, was ich schaffen möchte.