Pacults Austrianer gewinnen verrückte Partie

Hartberg wurde durch Kainz (65.) und Avdijaj (66.) gefährlich, ehe Mijic nach einem kurz abgespielten Eckball der Ausgleich gelang. Einen sehenswerten Fersler von Komposch parierte Spari, den Abpraller versenkte Mijic zu seinem neunten Ligator in dieser Saison. Toshevski hatte aber noch nicht genug: Eine Flanke von Ben Bobzien setzte er via Bodenauf-Kopfball in die Maschen. Dem 23-Jährigen gelangen damit in einer Partie mehr Tore als in seiner gesamten bisherigen Bundesliga-Karriere.