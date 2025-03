Zu lange Kaffeepausen – Automaten entfernt

„Die Leute mussten warten, um ihren Papierkram zu erledigen, während das Personal mit dem Espresso in der Hand plaudernd vor den Automaten stand“, zeigt sich Bürgermeister Stefano Soldan der Zeitung „Corriere del Veneto“ gegenüber verärgert. In den vergangenen Monaten hätte sich die Bevölkerung der Kleinstadt Pieve di Soligo in der norditalienischen Region Venetien darüber beschwert, dass es zu lange Wartezeiten auf der Gemeinde gebe.